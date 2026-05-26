Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Gangsterboss

ORF KidsStaffel 1Folge 63vom 26.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Gangsterboss

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der GangsterbossJetzt kostenlos streamen

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 63: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Gangsterboss

12 Min.Folge vom 26.05.2026

Dreiste Diebe bringen die Dorfbewohner um ihr sauer verdientes Geld, bis Taramis am Horizont erscheint. Unvermutet taucht der junge Abenteuerer in Sherwood auf, überlistet die Ganoven geschickt und gibt den Dörflern ihr Hab und Gut zurück. Dem nicht genug, verspricht Taramis, das Königreich von nun an vor Bösewichten zu beschützen. Alle sind verzückt, nur Robin traut der Sache nicht - besonders, als er bemerkt, dass sich die Ganoven und Taramis kennen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
ORF Kids
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Alle 1 Staffeln und Folgen