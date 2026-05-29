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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Unsichtbares Gold

ORF KidsStaffel 1Folge 69vom 29.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Unsichtbares Gold

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 69: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Unsichtbares Gold

12 Min.Folge vom 29.05.2026

Gemeinsam mit Hofdame Marian werden Robin und seine Freunde Zeugen eines dreisten Diebstahls. Drei Banditen nehmen Trevor das Wertvollste ab, das er besitzt: einen goldenen Ring. Kaum hat Trevor das Schmuckstück Dank Robin wieder, konfisziert es Prinz John. Doch der eitle Herrscher hat nicht mit Marian gerechnet. Wütend versucht sie das Gold zum rechtmäßigen Besitzer zurück zu zaubern. An sich ein guter Plan, würde auf diese Weise nicht plötzlich das ganze Gold wie vom Erdboden verschwinden! Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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