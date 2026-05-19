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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Entführung

ORF KidsStaffel 1Folge 53vom 19.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Entführung

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die EntführungJetzt kostenlos streamen

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 53: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Entführung

12 Min.Folge vom 19.05.2026

Eine dreiste Diebesbande entführt Marians Hofdame Rohesia. Die gebildete junge Frau soll dem Trio aus einem Buch über den 'Stein der Weisen' vorlesen, in dem geschrieben steht, wie man aus Blei Gold machen kann. Als Marian versucht, Rohesia mit einem Zauberspruch zu befreien, unterläuft ihr dummerweise ein folgenschweres Missgeschick. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/

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