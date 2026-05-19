Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die EntführungJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 53: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Entführung
12 Min.Folge vom 19.05.2026
Eine dreiste Diebesbande entführt Marians Hofdame Rohesia. Die gebildete junge Frau soll dem Trio aus einem Buch über den 'Stein der Weisen' vorlesen, in dem geschrieben steht, wie man aus Blei Gold machen kann. Als Marian versucht, Rohesia mit einem Zauberspruch zu befreien, unterläuft ihr dummerweise ein folgenschweres Missgeschick. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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