Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Das PferderennenJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 61: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Das Pferderennen
12 Min.Folge vom 23.05.2026
Lubins Vater hat Schulden bei Prinz John. Deshalb soll Lightning, das Pferd der Familie, verpfändet werden. Lubin hängt aber sehr an dem schönen Tier und will es nicht verlieren. Da Lightning sehr schnell laufen kann, schlägt Robin Hood vor, dass Lubin mit Lightning am alljährlichen Pferderennen teilnehmen soll. Mit dem Gewinn könnte er im besten Fall die Schulden seines Vaters begleichen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids