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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Das Pferderennen

ORF KidsStaffel 1Folge 61vom 23.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Das Pferderennen

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 61: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Das Pferderennen

12 Min.Folge vom 23.05.2026

Lubins Vater hat Schulden bei Prinz John. Deshalb soll Lightning, das Pferd der Familie, verpfändet werden. Lubin hängt aber sehr an dem schönen Tier und will es nicht verlieren. Da Lightning sehr schnell laufen kann, schlägt Robin Hood vor, dass Lubin mit Lightning am alljährlichen Pferderennen teilnehmen soll. Mit dem Gewinn könnte er im besten Fall die Schulden seines Vaters begleichen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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