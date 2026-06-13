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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kopfgeldjäger

ORF KidsStaffel 1Folge 93vom 13.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kopfgeldjäger

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 93: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kopfgeldjäger

12 Min.Folge vom 13.06.2026

Robin und seine Freunde wollen einem Buben helfen, der behauptet, sein Pferd wäre gestohlen worden. Das stellt sich jedoch als Falle heraus und Robin wird von Banditen festgenommen, die ihn im Gefängnis abzuliefern und anschließend eine Belohnung kassieren wollen. Wie werden sich Robin und seine Bande aus diesem Schlamassel befreien? Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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