Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: KinderspielJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 96: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kinderspiel
12 Min.Folge vom 16.06.2026
Prinz John und der Sheriff wollen ein schönes Bauernhaus als Zielscheibe für militärische Übungen benutzen. Die Bauersleute werden einfach vom Hof verjagt und die zurückgebliebenen Schafe sind in Gefahr! Das können Robin und Marian natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Doch als Marian einen Zauberspruch einsetzt, geht etwas schief und sie benimmt sich plötzlich wie ein kleines Mädchen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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