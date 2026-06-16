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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kinderspiel

ORF KidsStaffel 1Folge 96vom 16.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kinderspiel

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: KinderspielJetzt kostenlos streamen

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 96: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kinderspiel

12 Min.Folge vom 16.06.2026

Prinz John und der Sheriff wollen ein schönes Bauernhaus als Zielscheibe für militärische Übungen benutzen. Die Bauersleute werden einfach vom Hof verjagt und die zurückgebliebenen Schafe sind in Gefahr! Das können Robin und Marian natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Doch als Marian einen Zauberspruch einsetzt, geht etwas schief und sie benimmt sich plötzlich wie ein kleines Mädchen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/

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