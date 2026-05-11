SPORT ABC
Folge 23: Sport ABC: Buchstabe V
Voller Bewegung, Tempo und Teamgeist: In dieser Sport-ABC-Folge stellen sich Sophie und Kathi sportlichen Herausforderungen rund um den Buchstaben V. Beim Voltigieren sind Gleichgewicht, Kraft und Vertrauen gefragt, wenn turnerische Übungen auf dem Pferderücken gezeigt werden. Rasant wird es beim Vierer-Bob, wo perfektes Zusammenspiel, Mut und Konzentration nötig sind, um gemeinsam mit hoher Geschwindigkeit durch den Eiskanal zu rasen. Zum Abschluss geht es mit Volleyball ans Netz - mit schnellen Pässen, Sprüngen und ganz viel Teamarbeit. Zwischendurch beweisen Sophie und Kathi beim Gehirnsport ein gutes Gedächtnis und treffen im Magischen Spind zielsicher ins Schwarze. Wie viele Punkte sie erspielen und welchen Pokal sie am Ende gewinnen, seht ihr in der Sport ABC Folge V. Bildquelle: ORF/Tower10/
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