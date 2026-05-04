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Sport ABC: Buchstabe T

ORF KidsStaffel 1Folge 22vom 04.05.2026
Sport ABC: Buchstabe T

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Folge 22: Sport ABC: Buchstabe T

16 Min.Folge vom 04.05.2026

Was haben ein Nagel, eine Schraube oder eine Mutter mit dem Sport Trampolinspringen zu tun? Das finden Anna und Sebastian heraus, bevor sie sich im Magischen Spind der Aufgabe "Turnen" stellen. Kniebeugen, Liegestütze und Hampelmänner bringen die beiden ganz schön ins Schwitzen. Christoph erfrischt sich währenddessen beim Turmspringen im kühlen Wasser und erfährt, woher der rasante Sport Tchoukball seinen Namen hat. Ob es Anna und Sebastian gelingen wird, alle Punkte zu erspielen, seht ihr in dieser Folge. Bildquelle: ORF/Tower10/

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