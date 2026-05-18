SPORT ABC
Folge 24: Sport ABC: Buchstabe X
X-tra spannend und richtig actionreich: In der Sport ABC Folge X stellen sich Valentina und Emil den sportlichen Herausforderungen rund um den Buchstaben X. Beim Xtreme-Scooter-Fahren beeindrucken waghalsige Sprünge, coole Tricks und jede Menge Mut auf Rampen und Hindernissen. Beim Xtreme Run geht es durch einen anstrengenden Hindernisparcours, bei dem Ausdauer, Kraft und Durchhaltevermögen gefragt sind. Wild wird es schließlich beim Xtreme Wildwasserfahren, wo Teamarbeit, Technik und die richtige Sicherheitsausrüstung entscheidend sind, um die Strömung zu meistern. Zwischendurch beweisen Valentina und Emil ihr Gedächtnis beim Gehirnsport und starke Nerven im Magischen Spind. Wie viele Punkte sie erspielen und welchen Pokal sie am Ende gewinnen, seht ihr in der Sport ABC Folge X. Bildquelle: ORF/Tower10/
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