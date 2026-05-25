Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPORT ABC

Sport ABC: Buchstabe Y

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 25.05.2026
Sport ABC: Buchstabe Y

Sport ABC: Buchstabe YJetzt kostenlos streamen

SPORT ABC

Folge 25: Sport ABC: Buchstabe Y

12 Min.Folge vom 25.05.2026

Y wie Yoga - in dieser besonderen Sport ABC Folge entdecken Valentina und Sophie sportliche Bewegung rund um den Buchstaben Y. Beim Acro-Yoga sind Körpergefühl, Balance und gegenseitiges Vertrauen gefragt. Tierisch lustig wird es beim Ziegen-Yoga, wo neugierige Ziegen für Spaß und gute Laune sorgen. Hoch hinaus geht es schließlich beim Aerial Yoga, bei dem Yogaübungen in einem großen Tuch in der Luft gemacht werden. Zwischendurch stellen sich Valentina und Sophie einer kniffligen Gehirnsport-Aufgabe und beweisen im Magischen Spind Geschick und Teamarbeit. Ob sie alle Punkte sammeln und welchen Pokal sie am Ende gewinnen, zeigt die Sport ABC Folge Y. Bildquelle: ORF/Tower10

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

SPORT ABC
ORF Kids
SPORT ABC

SPORT ABC

Alle 1 Staffeln und Folgen