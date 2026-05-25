SPORT ABC
Folge 25: Sport ABC: Buchstabe Y
Y wie Yoga - in dieser besonderen Sport ABC Folge entdecken Valentina und Sophie sportliche Bewegung rund um den Buchstaben Y. Beim Acro-Yoga sind Körpergefühl, Balance und gegenseitiges Vertrauen gefragt. Tierisch lustig wird es beim Ziegen-Yoga, wo neugierige Ziegen für Spaß und gute Laune sorgen. Hoch hinaus geht es schließlich beim Aerial Yoga, bei dem Yogaübungen in einem großen Tuch in der Luft gemacht werden. Zwischendurch stellen sich Valentina und Sophie einer kniffligen Gehirnsport-Aufgabe und beweisen im Magischen Spind Geschick und Teamarbeit. Ob sie alle Punkte sammeln und welchen Pokal sie am Ende gewinnen, zeigt die Sport ABC Folge Y. Bildquelle: ORF/Tower10
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