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Sport ABC: Buchstabe Z

ORF KidsStaffel 1Folge 26vom 01.06.2026
Sport ABC: Buchstabe Z

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Folge 26: Sport ABC: Buchstabe Z

15 Min.Folge vom 01.06.2026

Z wie Zehnkampf: In der finalen Sport ABC Folge lernen Valentin und Romy eine der vielseitigsten Sportarten überhaupt kennen. Beim Zehnkampf treffen Laufen, Springen und Werfen aufeinander - von Sprint und Hürdenlauf über Hoch-, Weit- und Stabhochsprung bis hin zu Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf. Dabei sind Kraft, Ausdauer, Technik und Konzentration gleichermaßen gefragt. Zwischendurch beweisen Valentin und Romy ihr Können beim Gehirnsport und im Magischen Spind, wo Schnelligkeit und Teamarbeit gefragt sind. Wie viele Punkte sie erreichen und welchen Pokal sie am Ende mit nach Hause nehmen, zeigt die Sport ABC Folge Z - der krönende Abschluss des Sport-ABCs. Bildquelle: ORF/Tower10

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