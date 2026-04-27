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Sport ABC: Buchstabe Q

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 27.04.2026
Sport ABC: Buchstabe Q

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Folge 21: Sport ABC: Buchstabe Q

15 Min.Folge vom 27.04.2026

Quirlig, kreativ und ganz schön knifflig: In der Sport ABC Folge Q wagen sich Valentin und Romy an einen der seltensten Buchstaben im Alphabet. Beim actionreichen Teamsport Quadball sind gleich mehrere Bälle gleichzeitig im Spiel. Hier zählen Schnelligkeit, Übersicht und Teamgeist. Tanzend geht es beim Quickstepp weiter, wo schnelle Schritte, Rhythmusgefühl und elegante Bewegungen gefragt sind. Zum Durchatmen lädt schließlich Qigong ein: eine jahrtausendealte Bewegungsform aus China, bei der Ruhe, Konzentration und sanfte Abläufe im Mittelpunkt stehen. Zwischendurch zeigen Valentin und Romy beim Gehirnsport ihr Kombinationsgeschick und meistern im Magischen Spind eine ruhige, aber heikle Aufgabe. Wie viele Punkte sie sammeln und welchen Pokal sie am Ende gewinnen, seht ihr in der Sport ABC Folge Q.

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