Tierärztin Vida: Sunnys kleine Schwester / Koa brennt es unter den NägelnJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 13: Tierärztin Vida: Sunnys kleine Schwester / Koa brennt es unter den Nägeln
23 Min.Folge vom 03.04.2026
Sunnys kleine Schwester Als Sunny seine neue kleine Schwester kennenlernt, ist er enttäuscht, dass sie noch nicht all die Spiele spielen kann, die er geplant hatte. Aber Vida weiß genau, was zu tun ist. Sie bringt dem Mäuserich bei, wie man mit einem kleinen Baby Zeit verbringt. Koa brennt es unter den Nägeln Koas Nägel sind zu lang und spitz geworden und sollten wieder einmal gekürzt werden. Aber er hat Angst davor, sie zu schneiden. Zum Glück weiß Vida genau, wie die Nagelpflege Spaß macht - mit ganz viel buntem Nagellack! Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc.
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