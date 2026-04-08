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Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida: Pippens Stimme ist weg / Tidbits Wassermelonen-Panik

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 08.04.2026
Tierärztin Vida: Pippens Stimme ist weg / Tidbits Wassermelonen-Panik

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Tierärztin Vida Staffel 1

Folge 16: Tierärztin Vida: Pippens Stimme ist weg / Tidbits Wassermelonen-Panik

1 Min.Folge vom 08.04.2026

Pippens Stimme ist weg Pippen soll im Sweetwood-Chor ein Solo singen. Aber kurz vor dem Konzert verliert sie ihre Stimme. Zum Glück kennt Vida viele Wege, um dem Koalamädchen zu helfen. Wird Vida Pippen rechtzeitig zum großen Auftritt kurieren können? Tidbits Melonen-Panik Es ist Wassermelonenzeit in Sweetwood und alle freuen sich darauf, eine schöne saftige Wassermelone zu essen. Aber als Tidbit versehentlich einen Kern verschluckt, macht er sich Sorgen, dass ihm eine Wassermelone im Bauch wächst. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./

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