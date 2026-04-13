Tierärztin Vida: Sweetwoods Schneetag / Sweetwoods rutschiger TagJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 20: Tierärztin Vida: Sweetwoods Schneetag / Sweetwoods rutschiger Tag
Sweetwoods Schneetag In Sweetwood hat es geschneit! Alle Tiere spielen draußen im Schnee. Doch Zickzacks Tag ist fast ruiniert, als sie keine warmen Sachen anziehen will und ihr viel zu kalt wird. Zum Glück weiß Vida wie man sie aufwärmt und Popcorn weiß, wie man Kakao macht. Gemeinsam retten sie den Schneetag! Sweetwoods rutschiger Tag Der Winter in Sweetwood ist zwar wunderschön, aber die Wege sind sehr glatt. Ständig rutschen Vida und ihre Freunde auf dem Eis aus. Angesichts einer Praxis voller Patienten mit Beulen und blauen Flecken beschließt Vida, dass sie eine Lösung finden muss, damit alle wieder sicher draußen spielen können! Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./
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