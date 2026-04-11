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Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida: Baby Maus hat Zahnprobleme / Tidbits stechender Sonnenbrand

ORF KidsStaffel 1Folge 19vom 11.04.2026
Tierärztin Vida: Baby Maus hat Zahnprobleme / Tidbits stechender Sonnenbrand

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Tierärztin Vida Staffel 1

Folge 19: Tierärztin Vida: Baby Maus hat Zahnprobleme / Tidbits stechender Sonnenbrand

23 Min.Folge vom 11.04.2026

Baby Maus hat Zahnprobleme Als die ganze Mäusefamilie völlig erschöpft ist, merkt Vida, dass das daran liegt, dass Baby Maus zahnt und deshalb die ganze Nacht weint! Zum Glück weiß sie, wie sie Baby Maus beruhigen kann, damit ihre Familie die nötige Ruhe bekommt. Tidbits stechender Sonnenbrand Tidbit nimmt es mit dem Sonnenschutz sehr genau und lässt sich sogar von Vida seinen Panzer eincremen. Aber als er beim Spielen in der Sonne abgelenkt wird, bekommt er einen Sonnenbrand und braucht wieder Vidas Hilfe. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./

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