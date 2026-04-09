Tierärztin Vida: Popcorn, der Kaputtmacher / Pippen hat MundgeruchJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 17: Tierärztin Vida: Popcorn, der Kaputtmacher / Pippen hat Mundgeruch
23 Min.Folge vom 09.04.2026
Popcorn, der Kaputtmacher Popcorn ist ein Missgeschick passiert. Er hat versehentlich das Röntgengerät in Vidas Praxis kaputtgemacht. Nun setzt er alles daran seinen Fehler vor Vida zu verheimlichen und das Gerät schnell wieder zu reparieren, bevor Vida Wind davon bekommt. Pippen hat Mundgeruch Ein mysteriöser Gestank macht sich in Sweetwood breit. Als Vida und Popcorn der Sache auf den Grund gehen wollen, führt sie die Suche ins Haus der Koala-Familie. Dort stellt sich heraus: Die junge Koala-Dame Pippen benötigt Hilfe beim Thema Zahnseide. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./
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