Tierärztin Vida: Ottos Tanzbein krampft / Koas Kragen glitzertJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 15: Tierärztin Vida: Ottos Tanzbein krampft / Koas Kragen glitzert
23 Min.Folge vom 07.04.2026
Ottos Tanzbei krampft: Otto kann seinen Tanzkurs nicht ordentlich abhalten, denn er wird immer wieder von Krämpfen geplagt! Zum Glück ist Vida gleich zur Stelle. Wird sie den begeisterten Tanzbären wieder zum Tanzen bringen? Koas Kragen glitzert: Koa liebt seine Halskrause, weil sie ihm das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein. Als Vida sie abnehmen will, möchte er sie noch einen Tag länger tragen. Aber die Krause steht ihm bei allem im Weg! Kann Vida Koa helfen, einen anderen Weg zu finden, sich besonders zu fühlen? Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc.
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