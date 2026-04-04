Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida: Der Juno-Mama-Tag / Tidbit trocknet aus

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 04.04.2026
Tierärztin Vida: Der Juno-Mama-Tag / Tidbit trocknet aus

Tierärztin Vida: Der Juno-Mama-Tag / Tidbit trocknet ausJetzt kostenlos streamen

Tierärztin Vida Staffel 1

Folge 14: Tierärztin Vida: Der Juno-Mama-Tag / Tidbit trocknet aus

23 Min.Folge vom 04.04.2026

Der Juno-Mama-Tag: Juno kann es kaum erwarten, einen ganz besonderen Feiertag, den "Juno-Mama-Tag" zu begehen. Aber als Junos Mutter eine Erkältung bekommt, wird der Tag ganz anders, als Juno ihn sich vorgestellt hat. Zum Glück lernt das kleine Nilpferd dank Vids, dass es eine tolle Nachwuschs-Krankenschwester ist Tidbit trocknet aus: Heute ist ein sehr heißer Tag in Sweetwood und Tidbit ist besonders müde. Vida weiß sofort, was los ist. Tidbit muss mehr trinken! Es ist aber gar nicht so leicht, immer daran zu denken, denn Tidbit will viel lieber draußen spielen. Vida muss sich etwas einfallen lassen, um die kleine Schildkröte ans Trinken zu erinnern. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Tierärztin Vida Staffel 1
ORF Kids
Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen