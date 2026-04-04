Tierärztin Vida: Der Juno-Mama-Tag / Tidbit trocknet ausJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 14: Tierärztin Vida: Der Juno-Mama-Tag / Tidbit trocknet aus
Der Juno-Mama-Tag: Juno kann es kaum erwarten, einen ganz besonderen Feiertag, den "Juno-Mama-Tag" zu begehen. Aber als Junos Mutter eine Erkältung bekommt, wird der Tag ganz anders, als Juno ihn sich vorgestellt hat. Zum Glück lernt das kleine Nilpferd dank Vids, dass es eine tolle Nachwuschs-Krankenschwester ist Tidbit trocknet aus: Heute ist ein sehr heißer Tag in Sweetwood und Tidbit ist besonders müde. Vida weiß sofort, was los ist. Tidbit muss mehr trinken! Es ist aber gar nicht so leicht, immer daran zu denken, denn Tidbit will viel lieber draußen spielen. Vida muss sich etwas einfallen lassen, um die kleine Schildkröte ans Trinken zu erinnern. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc.
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