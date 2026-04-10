Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida: Popcorns unheimliche Überraschung / Fergies Lieblingssachen-Baum

ORF KidsStaffel 1Folge 18vom 10.04.2026
Tierärztin Vida: Popcorns unheimliche Überraschung / Fergies Lieblingssachen-Baum

Tierärztin Vida: Popcorns unheimliche Überraschung / Fergies Lieblingssachen-BaumJetzt kostenlos streamen

Tierärztin Vida Staffel 1

Folge 18: Tierärztin Vida: Popcorns unheimliche Überraschung / Fergies Lieblingssachen-Baum

23 Min.Folge vom 10.04.2026

Popcorns unheimliche Überraschung Als Popcorn Angst hat, in das gruselige Maislabyrinth auf dem Halloween-Jahrmarkt zu gehen, hilft Vida ihm, seine Angst vor dem Unbekannten zu überwinden. Sie zeigt ihm ihre Strategie, viele Fragen zu stellen, bevor man etwas Neues ausprobiert. Fergies Lieblingssachen Fergie ist traurig und enttäuscht, als eine plötzliche Apfelallergie bedeutet, dass sie weder ihr Lieblingsessen noch ihre Lieblingsbeschäftigung ausüben kann - Äpfel pflücken! Aber zum Glück machen ihre Freunde vor nichts Halt, um ihre Laune zu verbessern. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Tierärztin Vida Staffel 1
ORF Kids
Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen