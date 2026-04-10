Tierärztin Vida: Popcorns unheimliche Überraschung / Fergies Lieblingssachen-BaumJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 18: Tierärztin Vida: Popcorns unheimliche Überraschung / Fergies Lieblingssachen-Baum
23 Min.Folge vom 10.04.2026
Popcorns unheimliche Überraschung Als Popcorn Angst hat, in das gruselige Maislabyrinth auf dem Halloween-Jahrmarkt zu gehen, hilft Vida ihm, seine Angst vor dem Unbekannten zu überwinden. Sie zeigt ihm ihre Strategie, viele Fragen zu stellen, bevor man etwas Neues ausprobiert. Fergies Lieblingssachen Fergie ist traurig und enttäuscht, als eine plötzliche Apfelallergie bedeutet, dass sie weder ihr Lieblingsessen noch ihre Lieblingsbeschäftigung ausüben kann - Äpfel pflücken! Aber zum Glück machen ihre Freunde vor nichts Halt, um ihre Laune zu verbessern. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./
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