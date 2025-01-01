Wirtschaft24
Folge 4: Die Kultur des Scheiterns
20 Min.
Diese Woche beleuchtet Wirtschaft24 die Kultur des Scheiterns- und warum wir sie in Europa schmerzlich vermissen. Außerdem: Die Geister, die ich rief! Studien warnen: Künstliche Intelligenz wird immer gefährlicher für uns Menschen. Was ist dran am dunklen Terminator-Gerücht?
Weitere Folgen in Staffel 1
Wirtschaft24
Produktion:AT, 2023
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
