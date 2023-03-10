Diversität & die digitale Kuh Jetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 5: Diversität & die digitale Kuh
21 Min.Folge vom 10.03.2023
Wie lässt sich das Potential aller Mitarbeiter:innen optimal nutzen? Dieser zentralen Frage geht Wirtschaft24 diese Woche nach und beleuchtet die Vorteile und Herausforderungen gezielten Diversity Managements. Und im Wirtschaft24-Talk: Norbert Walchhofer, Gründer vom aufstrebenden Salzburger Data-Start-up „cognify“.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat1. PULS 4
Enthält Produktplatzierungen