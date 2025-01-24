Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Mobilität und Reisen im Wandel

PULS 24Staffel 3Folge 1vom 24.01.2025
Mobilität und Reisen im Wandel

Mobilität und Reisen im WandelJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 1: Mobilität und Reisen im Wandel

8 Min.Folge vom 24.01.2025

In dieser Ausgabe von Wirtschaft24 ist ein österreichisches Unternehmen mit einer 95-jährigen Erfolgsgeschichte am Start: Blaguss Reisen! Fernreisen, Kreuzfahrten, Pauschalreisen, individuelle Reisen- in welchem Bereich entwickelt sich die Nachfrage besonders gut, und wie verändert sich Mobilität grundsätzlich in Zukunft? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Paul Blaguss, Geschäftsführer von Blaguss Reisen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen