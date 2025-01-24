Mobilität und Reisen im WandelJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 1: Mobilität und Reisen im Wandel
8 Min.Folge vom 24.01.2025
In dieser Ausgabe von Wirtschaft24 ist ein österreichisches Unternehmen mit einer 95-jährigen Erfolgsgeschichte am Start: Blaguss Reisen! Fernreisen, Kreuzfahrten, Pauschalreisen, individuelle Reisen- in welchem Bereich entwickelt sich die Nachfrage besonders gut, und wie verändert sich Mobilität grundsätzlich in Zukunft? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Paul Blaguss, Geschäftsführer von Blaguss Reisen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen