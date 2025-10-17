Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 3Folge 35vom 17.10.2025
9 Min.Folge vom 17.10.2025

In dieser Wirtschaft24-Folge schauen wir uns einen DER Innovationsführer im Pharmabereich an: Eli Lilly. 1876 vom gleichnamigen Apotheker gegründet- schon damals mit dem Anspruch besser und besser zu werden und immer größeren Mehrwert zu schaffen. Der Innovationsgeist ist bis heute einer der ganz großen Treiber bei Eli Lilly. Mit Mario Haller, Geschäftsführer von Lilly Österreich spricht Isabella Richtar über Produktentwicklung, Mut zum Risiko und die künftige Rolle von KI im Pharmabereich.

