Wirtschaft24 mit Mario HallerJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 35: Wirtschaft24 mit Mario Haller
9 Min.Folge vom 17.10.2025
In dieser Wirtschaft24-Folge schauen wir uns einen DER Innovationsführer im Pharmabereich an: Eli Lilly. 1876 vom gleichnamigen Apotheker gegründet- schon damals mit dem Anspruch besser und besser zu werden und immer größeren Mehrwert zu schaffen. Der Innovationsgeist ist bis heute einer der ganz großen Treiber bei Eli Lilly. Mit Mario Haller, Geschäftsführer von Lilly Österreich spricht Isabella Richtar über Produktentwicklung, Mut zum Risiko und die künftige Rolle von KI im Pharmabereich.
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen