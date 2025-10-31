Wirtschaft24 mit Katharina WoltersJetzt kostenlos streamen
Folge 37: Wirtschaft24 mit Katharina Wolters
8 Min.Folge vom 31.10.2025
Die Vergleichsplattform Check24 und die deutsche Targobank machen seit Frühling 2025 gemeinsame Sache und bieten Online-Kredite in Österreich an. Mit Katharina Wolters, Bereichsdirektorin B2C Digitalisierung bei Targobank spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 u.a. über den mutigen Sprung nach Österreich und wie die volldigitale Kreditvergabe bei den Kund:innen ankommt.
