Wirtschaft24 mit Katharina Wolters

PULS 24Staffel 3Folge 37vom 31.10.2025
Folge 37: Wirtschaft24 mit Katharina Wolters

8 Min.Folge vom 31.10.2025

Die Vergleichsplattform Check24 und die deutsche Targobank machen seit Frühling 2025 gemeinsame Sache und bieten Online-Kredite in Österreich an. Mit Katharina Wolters, Bereichsdirektorin B2C Digitalisierung bei Targobank spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 u.a. über den mutigen Sprung nach Österreich und wie die volldigitale Kreditvergabe bei den Kund:innen ankommt.

PULS 24
