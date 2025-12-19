Wirtschaft24 mit Anita FrauwallnerJetzt kostenlos streamen
Folge 44: Wirtschaft24 mit Anita Frauwallner
10 Min.Folge vom 19.12.2025
Anita Frauwallner, die Pionierin im Bereich Mikrobiom! Sie hat die Forschung auf dem Gebiet der Darmbakterien seit den 90er-Jahren maßgeblich mitgestaltet, heute setzt sie mit ihren OmniBiotic-Produkten Millionen um. Welchen Stellenwert hat die probiotische Medizin in Zukunft und wie denkt Anita Frauwallner über den Trend Longevity? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24!
