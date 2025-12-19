Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anita Frauwallner, die Pionierin im Bereich Mikrobiom! Sie hat die Forschung auf dem Gebiet der Darmbakterien seit den 90er-Jahren maßgeblich mitgestaltet, heute setzt sie mit ihren OmniBiotic-Produkten Millionen um. Welchen Stellenwert hat die probiotische Medizin in Zukunft und wie denkt Anita Frauwallner über den Trend Longevity? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24!

