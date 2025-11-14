Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 3Folge 39vom 14.11.2025
Folge 39: Wirtschaft24 mit Moritz Nachtschatt

8 Min.Folge vom 14.11.2025

Österreich ohne Wintertourismus- das wollen wir uns gar nicht ausmalen. „Winter und Österreich gehören zusammen wie Sonne und Mond.“ So klar auf den Punkt bringt das die Non-Profit-Organisation „Protect our Winters“. Welche Mission steckt hinter PoW? In dieser Folge von Wirtschaft24 spricht Isabella Richtar mit Moritz Nachtschatt, Österreich-Geschäftsführer von „Protect our Winters“.

