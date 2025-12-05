Wirtschaft24 mit Marvin PetersJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 42: Wirtschaft24 mit Marvin Peters
10 Min.Folge vom 05.12.2025
Künstliche Intelligenz ist mittlerweile unser ständiger Begleiter: ChatGPT, Smart homes, Sprachassistenten- alles nicht mehr wegzudenken. Wirtschaft24 fragt- wohin geht der Weg? Wie werden KI und Mensch in den nächsten Jahren noch stärker zusammenwachsen? Darüber spricht Isabella Richtar in dieser Folge mit Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Österreich.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat1. PULS 4
Enthält Produktplatzierungen