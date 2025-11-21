Wirtschaft24 mit Thomas KickerJetzt kostenlos streamen
Folge 40: Wirtschaft24 mit Thomas Kicker
8 Min.Folge vom 21.11.2025
Magenta Telekom ist einer der führenden Anbieter hierzulande unter anderem für Internet und Mobilfunk- und klarer Innovationleader was unsere digitale Zukunft in Österreich betrifft. Mit CEO Thomas Kicker spricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 u.a. über Glasfaserausbau und warum der österreichische Markt kein einfacher ist.
