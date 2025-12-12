Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wirtschaft24

Wirtschaft24 mit Alfred Riedl

PULS 24Staffel 3Folge 43vom 12.12.2025
Wirtschaft24 mit Alfred Riedl

Wirtschaft24

Folge 43: Wirtschaft24 mit Alfred Riedl

9 Min.Folge vom 12.12.2025

Diese Woche ist in Wirtschaft24 ein echtes, österreichisches Familienunternehmen am Start! Jacques Lemans feiert 50-jähriges Jubiläum und hat es als Uhren- und Schmuckmarke von Kärnten aus bis ganz nach oben geschafft. Heute ist Jacques Lemans in 120 Ländern auf dieser Welt vertreten. Mit Gründer Alfred Riedl spricht Isabella Richtar über Erfolgsfaktoren, neue Märkte und die Konkurrenz der Smart Watches.

