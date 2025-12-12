Wirtschaft24 mit Alfred RiedlJetzt kostenlos streamen
9 Min.Folge vom 12.12.2025
Diese Woche ist in Wirtschaft24 ein echtes, österreichisches Familienunternehmen am Start! Jacques Lemans feiert 50-jähriges Jubiläum und hat es als Uhren- und Schmuckmarke von Kärnten aus bis ganz nach oben geschafft. Heute ist Jacques Lemans in 120 Ländern auf dieser Welt vertreten. Mit Gründer Alfred Riedl spricht Isabella Richtar über Erfolgsfaktoren, neue Märkte und die Konkurrenz der Smart Watches.
