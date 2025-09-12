Wirtschaft24 mit Sarah SchlingloffJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 30: Wirtschaft24 mit Sarah Schlingloff
8 Min.Folge vom 12.09.2025
Fleischkonsum gehört zu den stärksten Treibern von CO2-Emissionen, wir brauchen hier also dringend nachhaltige Alternativen! Ein Milliardenmarkt, in dem das Start-up „Justake“ aus München gerade richtig durchstartet und zwar mit Fleischalternativen auf Pilzbasis! Gründerin Sarah Schlingloff spricht in dieser Folge von Wirtschaft24 unter andrem über die innovative Technologie, die hinter dem Produkt steckt und den riesen Markt, der hinter pflanzlichen Fleischalternativen steckt!
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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