Folge 25: Wirtschaft24 mit Thomas Sommeregger
10 Min.Folge vom 11.07.2025
Wenn man digital besser auffindbar ist, eine gute Marke kreiert hat, dann geht es bergauf. Aber wie ist das zu schaffen? Wie hebt man sich von der Konkurrenz ab? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Thomas Sommeregger. Er ist Consultant, Dozent, Autor, Google Certified Trainer, Google Partner und vor allem leidenschaftlicher Online Marketer mit mehr als 25 Jahren Erfahrung.
