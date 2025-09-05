Wirtschaft24 mit Michael UngerJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 29: Wirtschaft24 mit Michael Unger
8 Min.Folge vom 05.09.2025
Diese Woche in Wirtschaft24: Die Premiummarke Vossen wird heuer 100 Jahre alt! Der Frottierhersteller ist Marktführer im DACH-Raum, am burgenländischen Firmensitz in Jennsdorf gehen jährlich 1,3 Millionen Laufmeter Rohware durch die Färberei- das entspricht einer Länge mit der man 33 Mal um die ganze Welt reisen kann! Mit Geschäftsführer Michael Unger spricht Isabella Richtar über das Vossen- Erfolgsgeheimnis, Innovationsprozesse und wie wichtig es ist auch mal zu scheitern.
