Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Wirtschaft24 mit Michael Unger

PULS 24Staffel 3Folge 29vom 05.09.2025
Wirtschaft24 mit Michael Unger

Wirtschaft24 mit Michael UngerJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 29: Wirtschaft24 mit Michael Unger

8 Min.Folge vom 05.09.2025

Diese Woche in Wirtschaft24: Die Premiummarke Vossen wird heuer 100 Jahre alt! Der Frottierhersteller ist Marktführer im DACH-Raum, am burgenländischen Firmensitz in Jennsdorf gehen jährlich 1,3 Millionen Laufmeter Rohware durch die Färberei- das entspricht einer Länge mit der man 33 Mal um die ganze Welt reisen kann! Mit Geschäftsführer Michael Unger spricht Isabella Richtar über das Vossen- Erfolgsgeheimnis, Innovationsprozesse und wie wichtig es ist auch mal zu scheitern.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen