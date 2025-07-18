Wirtschaft24 mit Benjamin BuchtaJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 26: Wirtschaft24 mit Benjamin Buchta
8 Min.Folge vom 18.07.2025
In dieser Folge von Wirtschaft24 sind wir wieder einmal mit einer Top- Innovation aus Österreich am Start! Das Start-up Propcorn ist eine KI gestützte Suchmaschine, die den Wohnmarkt revolutioniert. Wie setzt Propcorn künstliche Intelligenz ein um Stadtentwicklung und Immobilieninvestitionen zu optimieren? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Benjamin Buchta, er ist einer der drei Gründer des Start-ups.
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Wirtschaft24
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 4: ProSiebenSat1. PULS 4
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