Folge 33: Wirtschaft24 mit Michael Pollaschak
9 Min.Folge vom 03.10.2025
Heutzutage wird jeder Moment digital festgehalten. Das soll so sein, dennoch brechen wir in dieser Folge von Wirtschaft24 eine Lanze für das haptische Foto. Der Fotodienstleister CEWE ist in 22 Ländern tätig, hat 14 Produktionsstandorte in Europa wo er auch Marktführer ist. Mit Michael Pollaschak, Marketing, e commerce und Sales Director von Cewe Österreich spricht Isabella Richtar über die Zukunft des gedruckten Fotos und welche wesentliche Rolle hier KI spielt.
Wirtschaft24
