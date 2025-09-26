Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 3Folge 32vom 26.09.2025
Folge 32: Wirtschaft24 mit Manuel Bräuhofer

9 Min.Folge vom 26.09.2025

Diskriminierung bekämpfen, Chancengleichheit fördern, positiver sozialer Zusammenhalt- so lässt sich in etwa Vielfalt oder Diversity beschreiben. Fakt ist, dass Diversität unglaublich bereichernd ist, in Unternehmen und für die Gesellschaft. Aber wie lässt sich unser Mindset Richtung Diversity, Equity und Inclusion nachhaltig verändern? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Manuel Bräuhofer, Gründer von Diversity Think Tank Austria.

