PULS 24Staffel 3Folge 34vom 10.10.2025
Folge vom 10.10.2025

In dieser Ausgabe von Wirtschaft24 geht’s um’s Bargeld! Spielt ja in Österreich weiterhin eine wichtige Rolle, und ist das beliebteste Zahlungsmittel bei Beträgen unter 50.-. Für Viele ist das Bargeld absolut unverzichtbar. Warum ist das so in Zeiten der unendlichen, digitalen Zahlungsmöglichkeiten? Und warum eigentlich keine bargeldlose Gesellschaft? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Gerhard Starsich, Generaldirektor von Münze Österreich.

