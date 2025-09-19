Wirtschaft24 mit Franz SchausbergerJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 31: Wirtschaft24 mit Franz Schausberger
9 Min.Folge vom 19.09.2025
Von 28.-30.September 2025 findet der renommierte Salzburg Summit statt, zum 21.Mal. Heuer dreht sich alles um das Motto „Europa und Hoffnung“! Mit Summit-Veranstalter und Vorsitzenden des Instituts Regionen Europas, Franz Schausberger, spricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 u.a. über die Herausforderungen Europas heute und in Zukunft.
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen