Wirtschaft24 mit Franz MaierJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 38: Wirtschaft24 mit Franz Maier
9 Min.Folge vom 07.11.2025
Steigende Energiepreise, hohe Zinsen, eine insgesamt schwache Nachfrage, US-Zölle- das sind nur einige Faktoren, die es Österreichs Unternehmen derzeit schwer machen. Was ist heute und in Zukunft entscheidend für einen langfristigen Erfolg und die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen? Das besprechen wir mit Franz Maier, Generaldirektor Südosteuropa von Atradius, führender Anbieter von Kreditversicherungen, Kautions- und Inkassodienstleistungen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen