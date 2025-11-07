Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Wirtschaft24 mit Franz Maier

PULS 24Staffel 3Folge 38vom 07.11.2025
Wirtschaft24 mit Franz Maier

Wirtschaft24 mit Franz MaierJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 38: Wirtschaft24 mit Franz Maier

9 Min.Folge vom 07.11.2025

Steigende Energiepreise, hohe Zinsen, eine insgesamt schwache Nachfrage, US-Zölle- das sind nur einige Faktoren, die es Österreichs Unternehmen derzeit schwer machen. Was ist heute und in Zukunft entscheidend für einen langfristigen Erfolg und die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen? Das besprechen wir mit Franz Maier, Generaldirektor Südosteuropa von Atradius, führender Anbieter von Kreditversicherungen, Kautions- und Inkassodienstleistungen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen