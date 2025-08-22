Wirtschaft24 mit Matthias KurzJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 27: Wirtschaft24 mit Matthias Kurz
8 Min.Folge vom 22.08.2025
Seit diesem Jahr sind große Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet, für kleine und mittlere Unternehmen wurden die CSRD-Richtlinien um 2 Jahre verschoben. Das Startup brevius aus Wien unterstützt Firmen bei der Aufbereitung der Nachhaltigkeitsberichte. Wo liegen hier die größten Herausforderungen für beide Seiten? Das bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit brevius-CEO Matthias Kurz.
