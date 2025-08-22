Zum Inhalt springenBarrierefrei
Seit diesem Jahr sind große Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet, für kleine und mittlere Unternehmen wurden die CSRD-Richtlinien um 2 Jahre verschoben. Das Startup brevius aus Wien unterstützt Firmen bei der Aufbereitung der Nachhaltigkeitsberichte. Wo liegen hier die größten Herausforderungen für beide Seiten? Das bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit brevius-CEO Matthias Kurz.

