Folge 36: Wirtschaft24 mit Markus Brun
7 Min.Folge vom 24.10.2025
Das Wiener Unternehmen Gota Coffee hat es im Ranking „the World’s 100 Best Coffee Shops“ auf Platz 1 in Europa und Platz 3 weltweit geschafft! Mit Co-Gründer Markus Brun spricht Isabella Richtar unter anderem über Kaffeekunst, nachhaltigen Anbau und die Geschmackstrends der Zukunft.
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen