Wirtschaft24 mit Ida StögererJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 28: Wirtschaft24 mit Ida Stögerer
12 Min.Folge vom 29.08.2025
Die Herausforderungen in Unternehmen werden immer vielfältiger: neue Märkte, steigende Kund:innenbedürfnisse, Digitalisierung. Dazu kommt, dass 70% aller großen Vorhaben scheitern oder irgendwo hängen bleiben. Ida Stögerer ist u.a. Autorin, Keynote-Speakerin und Coach und unterstützt Unternehmen und Privatpersonen bei den aktuellen Herausforderungen. Mit ihr spricht Isabella Richtar über den Zauber des Gelingens und wie wir es schaffen, das zu erreichen was wir uns vornehmen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen