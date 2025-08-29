Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 3Folge 28vom 29.08.2025
12 Min.Folge vom 29.08.2025

Die Herausforderungen in Unternehmen werden immer vielfältiger: neue Märkte, steigende Kund:innenbedürfnisse, Digitalisierung. Dazu kommt, dass 70% aller großen Vorhaben scheitern oder irgendwo hängen bleiben. Ida Stögerer ist u.a. Autorin, Keynote-Speakerin und Coach und unterstützt Unternehmen und Privatpersonen bei den aktuellen Herausforderungen. Mit ihr spricht Isabella Richtar über den Zauber des Gelingens und wie wir es schaffen, das zu erreichen was wir uns vornehmen.

