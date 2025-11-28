Wirtschaft24 mit Astrid Steharnig-StaudingerJetzt kostenlos streamen
9 Min.Folge vom 28.11.2025
In dieser Folge von Wirtschaft24 geht es um den heimischen Tourismus, der ein ganz wesentlicher Wirtschaftsfaktor für Österreich ist. Letztes Jahr stieg sogar die Gesamtzahl der Nächtigungen auf eine neue Höchstmarke von 154,3 Millionen Nächtigungen. Wie wird sich das weiterentwickeln- viele fürchten sich ja auch vor Overtourism. Wo liegen die Tourismus-Trends der Zukunft? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung.
