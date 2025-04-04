Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 3Folge 11vom 04.04.2025
8 Min.Folge vom 04.04.2025

Ab Jänner 2025 ist das Einwegpfand bereits auch in Österreich Praxis- Getränkedosen und Plastikflaschen sind also bares Geld wert. Mit dem System wird unserer Kreislaufwirtschaft im Land ein ordentliches Stück auf die Sprünge geholfen. An welchen Schrauben noch gedreht werden muss, das bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Monika Fiala, Geschäftsführerin von EWP Recycling Pfand Österreich.

