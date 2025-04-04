Wirtschaft24 mit Monika FialaJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 11: Wirtschaft24 mit Monika Fiala
8 Min.Folge vom 04.04.2025
Ab Jänner 2025 ist das Einwegpfand bereits auch in Österreich Praxis- Getränkedosen und Plastikflaschen sind also bares Geld wert. Mit dem System wird unserer Kreislaufwirtschaft im Land ein ordentliches Stück auf die Sprünge geholfen. An welchen Schrauben noch gedreht werden muss, das bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Monika Fiala, Geschäftsführerin von EWP Recycling Pfand Österreich.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen