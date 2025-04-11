Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 3Folge 12vom 11.04.2025
8 Min.Folge vom 11.04.2025

Steigende Lebenserhaltungskosten, Inflation- das nährt finanzielle Sorgen. Bei der Generation 50 Plus fürchten immer mehr, sich den Lebensstandard in der Pension nicht mehr leisten zu können. EINE Möglichkeit um hier die Liquidität wieder zu steigern könnte der Immobilien-Teilverkauf sein. Was steckt hinter dem Modell? Zu Gast bei Isabella Richtar in Wirtschaft24 ist hierzu Gerald Beirer, Geschäftsführer der Engel&Völkers Liquid Home GmbH.

