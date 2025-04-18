Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Wirtschaft24 mit Armenak Utudjian

PULS 24Staffel 3Folge 13vom 18.04.2025
Wirtschaft24 mit Armenak Utudjian

Wirtschaft24 mit Armenak UtudjianJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 13: Wirtschaft24 mit Armenak Utudjian

8 Min.Folge vom 18.04.2025

Der digitale Wandel betrifft uns Alle, eine Branche, die AUCH vor großen Veränderungen steht, ist die Rechtsanwaltschaft. Wie verändern hier neue Technologien den Arbeitsalltag? Und warum gibt es eigentlich so wenig Rechtsanwältinnen in Österreich? Das bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Armenak Utudjian, Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen