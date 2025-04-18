Wirtschaft24 mit Armenak UtudjianJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 13: Wirtschaft24 mit Armenak Utudjian
Folge vom 18.04.2025
Der digitale Wandel betrifft uns Alle, eine Branche, die AUCH vor großen Veränderungen steht, ist die Rechtsanwaltschaft. Wie verändern hier neue Technologien den Arbeitsalltag? Und warum gibt es eigentlich so wenig Rechtsanwältinnen in Österreich? Das bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Armenak Utudjian, Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages.
