Folge 14: Wirtschaft24 mit Otmar Michaeler
7 Min.Folge vom 25.04.2025
Seit fast 70 Jahren ist die Falkensteiner Michaeler Tourismus Gruppe in der Tourismusentwicklung aktiv und innovativ und ist heute eines der erfolgreichsten familiengeführten Hotelgruppen in Mitteleuropa. Was steckt hinter dem neuen Reisetrend Camping und warum setzt Falkensteiner schon seit 2017 auf Crowdinvesting? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Otmar Michaeler, CEO Falkensteiner Michaeler Tourism Group.
