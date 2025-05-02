Wirtschaft24 mit Christian ScherrJetzt kostenlos streamen
Folge 15: Wirtschaft24 mit Christian Scherr
7 Min.Folge vom 02.05.2025
In dieser Ausgabe von Wirtschaft24 schauen wir uns den Rohstoff Blutplasma genauer an, der für unzählige Therapien gebraucht wird. Außerdem ist die Plasmawirtschaft ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Österreich! Was steckt da dahinter? Warum kann Wien als "Plasmahauptstadt der Welt" bezeichnet werden und warum braucht Europa 40% amerikanisches Plasma? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Christian Scherr, Vorsitzender der IG Plasma.
