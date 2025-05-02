Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wirtschaft24

Wirtschaft24 mit Christian Scherr

PULS 24Staffel 3Folge 15vom 02.05.2025
Wirtschaft24 mit Christian Scherr

Wirtschaft24

Folge 15: Wirtschaft24 mit Christian Scherr

7 Min.Folge vom 02.05.2025

In dieser Ausgabe von Wirtschaft24 schauen wir uns den Rohstoff Blutplasma genauer an, der für unzählige Therapien gebraucht wird. Außerdem ist die Plasmawirtschaft ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Österreich! Was steckt da dahinter? Warum kann Wien als "Plasmahauptstadt der Welt" bezeichnet werden und warum braucht Europa 40% amerikanisches Plasma? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Christian Scherr, Vorsitzender der IG Plasma.

