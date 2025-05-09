Wirtschaft24 mit Peter Mc DonaldJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 16: Wirtschaft24 mit Peter Mc Donald
9 Min.Folge vom 09.05.2025
Laut Statistik Austria wird im Jahr 2100 die durchschnittliche Lebenserwartung von Neugeborenen hierzulande bei knapp 90 Jahren bei Männern und 92,5 Jahre bei Frauen liegen. Wie muss sich unser Gesundheitssystem angesichts dieser Tatsachen neu aufstellen, vor allem in Zeiten wo wegen der Rezession ja massiv eingespart werden muss. Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Peter Mc Donald, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen