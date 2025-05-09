Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 3Folge 16vom 09.05.2025
Folge vom 09.05.2025

Laut Statistik Austria wird im Jahr 2100 die durchschnittliche Lebenserwartung von Neugeborenen hierzulande bei knapp 90 Jahren bei Männern und 92,5 Jahre bei Frauen liegen. Wie muss sich unser Gesundheitssystem angesichts dieser Tatsachen neu aufstellen, vor allem in Zeiten wo wegen der Rezession ja massiv eingespart werden muss. Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Peter Mc Donald, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse.

