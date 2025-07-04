Wirtschaft24 mit Reka ArtnerJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 24: Wirtschaft24 mit Reka Artner
7 Min.Folge vom 04.07.2025
In dieser Folge von Wirtschaft24 tauchen wir in ein globales Netzwerk aus vielen gamechanging und kreativen Köpfen ein- die Bold Community, die ihren Ausgangspunkt in Wien hat! Mit Geschäftsführerin Reka Artner spricht Isabella Richtar über die Kraft des Miteinanders, Mut und Wien als Innovations-Hotspot!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen